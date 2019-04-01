Главный коммунальщик дал взятку мэру Чебаркуля в обмен на недвижимость
Директора чебаркульского муниципального предприятия «Городское коммунальное хозяйство» Евгения Бородина подозревают в даче взятки и в присвоении денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— По данным следствия, в 2016 году подозреваемый передал взятку главе Чебаркульского городского округа в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей за передачу объектов муниципальной собственности, — замечают в пресс-службе. — Также, являясь тогда директором ООО «Чебаркульгорводоканал», Бородин присвоил более одного миллиона рублей, принадлежащих этой организации. Он перечислил деньги на счета коммерческой организации своего родственника, хотя не имел на то оснований.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU