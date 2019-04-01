У малышей поменяется номер в электронной очереди на детсад в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:58 2019-04-01T18:58:27+03:00

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19 апреля в электронной очереди в детские сады Челябинской области произойдут массовые перестановки, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Это связано с тем, что все заявки переведут в следующую возрастную категорию. Категория будет определяться по возрасту малыша на 1 сентября.

С 1 апреля возрастные группы с 1 до 1,5 лет и с 1,5 до 2 лет объединят в группу детей с 2 до 3 лет. Также компьютер систематизирует заявки льготников по дате регистрации с учетом предпочитаемых детских садов.

Узнать свою обновленную позицию в электронной очереди можно на портале образовательных услуг Челябинской области. Для этого достаточно вбить в поисковое окошко номер свидетельства о рождении.

На вопросы родителей из Челябинска готовы ответить специалисты комитета по делам образования Челябинска: ул. Володарского, 14, тел. 8 (351) 263-68-18. Прием с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU