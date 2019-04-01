В Челябинск идут дожди
Жителей Челябинска ждут два дождливых дня. По прогнозам Челябинского гидрометцентра, пасмурная погода установится в среду, 3 апреля, и в четверг, 4 апреля. Городу обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Во вторник, 2 апреля, переменная облачность, до +9, возможны сильные порывы ветра.
В среду, 3 апреля, похолодает до +6, в городе все еще ветер, небо затянет тучами, пасмурно и осадки.
В четверг, 4 апреля, фактически то же самое. А так как ночью слегка ниже нуля, за окнами может снова полететь снег.
Но уже в пятницу дело пойдет на лад, и выходные обещают быть солнечными, без осадков, с температурой до +10.
По Челябинской области дожди прокатятся уже во вторник, а на юге региона 2 апреля потеплеет до +13 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU