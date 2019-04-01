В Челябинск идут дожди

1 Апр 21:42 2019-04-01T21:42:24+03:00

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Жителей Челябинска ждут два дождливых дня. По прогнозам Челябинского гидрометцентра, пасмурная погода установится в среду, 3 апреля, и в четверг, 4 апреля. Городу обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 2 апреля, переменная облачность, до +9, возможны сильные порывы ветра.

В среду, 3 апреля, похолодает до +6, в городе все еще ветер, небо затянет тучами, пасмурно и осадки.

В четверг, 4 апреля, фактически то же самое. А так как ночью слегка ниже нуля, за окнами может снова полететь снег.

Но уже в пятницу дело пойдет на лад, и выходные обещают быть солнечными, без осадков, с температурой до +10.

По Челябинской области дожди прокатятся уже во вторник, а на юге региона 2 апреля потеплеет до +13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU