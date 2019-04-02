100 тыс. рублей за маленькую собачку обещает жительница Челябинска

СЕГОДНЯ 04:43 2019-04-02T06:27:30+03:00

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Жительница Челябинска обещает внушительный гонорар тому, кто поможет найти ее любимого питомца. Объявление распространили в соцсетях.

Собачка жила в коттеджном поселке Тарасовка на пересечении ул. Татищева и Брусничной. Потерялась 18 марта. Хозяева уверены, что она где-то рядом. Такой малыш далеко не убежит.

— Если вы увидели похожую собаку, сделайте фото и отправьте его в личные сообщения хозяйке. Пока не получите ответа, пожалуйста, держите собаку на виду. Если собака окажется той самой, дождитесь хозяйку и получите вознаграждение. Может, кто-то видел, что у соседей появилась похожая, сообщите, пожалуйста. Анонимность гарантируем, — Вознаграждение — 100 тыс. руб! — пишет в VK Валерия Летанина.

Особые приметы: порода шпиц, черный, кончик мордашки белый, мальчик, есть клеймо и чип, ошейника не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU