«Не хватает на проезд? Возьми монетку!»: в Зауралье раздают деньги прямо на остановке
Интересное объявление появилось в Зауралье на остановке возле школы №30. Его аккуратно наклеили на стенде. Написано: «Не хватает на проезд? Возьми монетку!» И там, где обычно пишут номер телефона, наклеены монеты разного достоинства.
Фото объявления попало в соцсети. «Супер идея!». «Здорово придумали» — пишут жители Кургана в Instagram. Однако, многие считают, что своей цели идея не достигнут.
— Все заберет на шкалик какой-нибудь алкаш,- написала Галина Шмакова.
Впрочем, как видно на фото, кто-то уже воспользовался предложением.
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ИСТОЧНИК KP.RU