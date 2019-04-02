2019-04-02T05:00:46+03:00
Общество

«Не хватает на проезд? Возьми монетку!»: в Зауралье раздают деньги прямо на остановке

В экстренной ситуации спасает... объявление
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Возьми монетку на проезд. Фото: Эдуард ПетровВозьми монетку на проезд. Фото: Эдуард Петров
Изменить размер текста:

Интересное объявление появилось в Зауралье на остановке возле школы №30. Его аккуратно наклеили на стенде. Написано: «Не хватает на проезд? Возьми монетку!» И там, где обычно пишут номер телефона, наклеены монеты разного достоинства.

Фото объявления попало в соцсети. «Супер идея!». «Здорово придумали» — пишут жители Кургана в Instagram. Однако, многие считают, что своей цели идея не достигнут.

— Все заберет на шкалик какой-нибудь алкаш,- написала Галина Шмакова.

Впрочем, как видно на фото, кто-то уже воспользовался предложением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южноуральский санаторий заплатит челябинке за укус осла
Жительница Челябинска разделась в заснеженном лесу, потому что сильно захотела на Бали
Челябинские спортсмены устроили фотосессию на фоне ободранной стены спортшколы
На жителя Челябинской области упал светофор
100 тыс. рублей за маленькую собачку обещает жительница Челябинска
В Челябинск идут дожди
У малышей поменяется номер в электронной очереди на детсад в Челябинской области
Главный коммунальщик дал взятку мэру Чебаркуля в обмен на недвижимость
Умершая после кесарева сечения пресс-секретарь Златоуста погибла по вине медиков
Партию оружия и военной амуниции везли в Нур-Султан из Челябинска
НПФ ВТБ расширяет сеть приема заявлений на оформление негосударственной пенсии
Аналитики подсчитали, сколько нужно продать породистых котиков для покупки квартиры в Челябинске
Царь-ларек в Челябинске оказался нелегальным
Жители Челябинской области уже снимают с себя клещей
Подросткам, ограбившим салон сотовой связи на челябинской Кировке, вынесли приговор
Обещавшая заплатить за коммуналку соседка почти год обманывала 80-летнюю пенсионерку из Челябинской области
Чем знаменита вновь назначенный начальник управления культуры Челябинска
Из перехода в центре Челябинска убрали ларек, который не понравился врио губернатора Алексею Текслеру
Вместо реальной помощи отцу-одиночке соцработники предложили прайс на хозяйственные услуги
Обманутых пайщиков «Золотого фонда» пытаются втянуть в новую авантюру
Упавший с девятого этажа тяжеленный кусок облицовки чудом не задел пешеходов в Челябинске
Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской в Челябинской области
Мужчина в форме ДПС избил молодого человека в баре Челябинска
В Челябинске торгуют просроченными продуктами с машин