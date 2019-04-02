«Не хватает на проезд? Возьми монетку!»: в Зауралье раздают деньги прямо на остановке

СЕГОДНЯ 05:00 2019-04-02T05:00:46+03:00

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Интересное объявление появилось в Зауралье на остановке возле школы №30. Его аккуратно наклеили на стенде. Написано: «Не хватает на проезд? Возьми монетку!» И там, где обычно пишут номер телефона, наклеены монеты разного достоинства.

Фото объявления попало в соцсети. «Супер идея!». «Здорово придумали» — пишут жители Кургана в Instagram. Однако, многие считают, что своей цели идея не достигнут.

— Все заберет на шкалик какой-нибудь алкаш,- написала Галина Шмакова.

Впрочем, как видно на фото, кто-то уже воспользовался предложением.

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ИСТОЧНИК KP.RU