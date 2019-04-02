На жителя Челябинской области упал светофор
Происшествие произошло 31 марта в Златоусте. 35-летний местный житель собирался перейти дорогу по пешеходному переходу возле дома 12А по проспекту Гагарина. Мужчина стоял на тротуаре, как вдруг на него рухнул светофор.
Виновником инцидента оказался КАМАз.
- Водитель грузовика не рассчитал габариты и стрелой гидроманипулятора задел провода над проезжей частью. Они зацепили светофор. В результате электрическое устройство вместе со стойкой упало и придавило пешехода, - сообщили в ГИБДД.
Пострадавший получил перелом обеих ног. С места ЧП его доставили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU