На жителя Челябинской области упал светофор

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-02T05:25:37+03:00

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Происшествие произошло 31 марта в Златоусте. 35-летний местный житель собирался перейти дорогу по пешеходному переходу возле дома 12А по проспекту Гагарина. Мужчина стоял на тротуаре, как вдруг на него рухнул светофор.

Виновником инцидента оказался КАМАз.

- Водитель грузовика не рассчитал габариты и стрелой гидроманипулятора задел провода над проезжей частью. Они зацепили светофор. В результате электрическое устройство вместе со стойкой упало и придавило пешехода, - сообщили в ГИБДД.

Пострадавший получил перелом обеих ног. С места ЧП его доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU