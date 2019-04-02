СЕГОДНЯ 06:09 2019-04-02T06:09:07+03:00

Когда сильно захотелось на Бали... Кадр из видео instagram.com/mama.kaban/

Видео она опубликовала на своей страничке в Instagram

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Горячая женщина Ирина из Челябинска решила не ждать лета или отпуска в теплых краях, а позагорать уже сейчас. И ничего, что снег еще лежит! Солнце ведь есть!

Начинающий блогер выложила на своей страничке в «Инстаграме» видео, как она расположилась в купальнике в лесочке поселка Новосинеглазово.

— Моя душа требует немедленного перемещения туда, где тепло, можно понежиться под пальмами, поймать теплую волну, а не вот это все... — написала Ирина.

mama.kaban Жительница Челябинска разделась в заснеженном лесу, потому что сильно захотела на Бали

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ИСТОЧНИК KP.RU