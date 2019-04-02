Южноуральский санаторий заплатит челябинке за укус осла

СЕГОДНЯ 06:36 2019-04-02T06:36:45+03:00

Женщина добилась компенсацию за инцидент с ребенком

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Жительница Челябинска отсудила у санатория «Урал» 22 тысячи рублей. Прошлым летом ее маленькую дочь на территории здравницы укусил осел. Происшествие случилось, когда мама с девочкой пришли контактный зоопарк. Пока ребенок кормил осленка, взрослый осел цапнул ее за руку. И хотя малышка не получила серьезный повреждений, ее мама обратилась в суд.

Женщина потребовала выплатить ее дочери 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Проверка расположенного на территории санатория зоопарка показала, что его обитатели не имеют специальных медицинских документов. Суд частично удовлетворил требования челябински.

— Учреждению придется заплатить штраф — 7,5 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU