Южноуральский санаторий заплатит челябинке за укус осла
Жительница Челябинска отсудила у санатория «Урал» 22 тысячи рублей. Прошлым летом ее маленькую дочь на территории здравницы укусил осел. Происшествие случилось, когда мама с девочкой пришли контактный зоопарк. Пока ребенок кормил осленка, взрослый осел цапнул ее за руку. И хотя малышка не получила серьезный повреждений, ее мама обратилась в суд.
Женщина потребовала выплатить ее дочери 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Проверка расположенного на территории санатория зоопарка показала, что его обитатели не имеют специальных медицинских документов. Суд частично удовлетворил требования челябински.
— Учреждению придется заплатить штраф — 7,5 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU