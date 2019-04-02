Челябинцы спасли сову, врезавшуюся в здание в центре города
Необычное происшествие случилось 1 апреля в районе городского сада имени Пушкина. Возле одного из домов горожане обнаружили травмированную сову. Птица лежала на земле без движения. По словам очевидцев во время полета она врезалась в здание. Оглушенная ударом сова потеряла координацию и рухнула вниз.
Челябинцы осторожно подняли лесную гостью, уложили в коробку и повезли в зоопарк. Там ее осмотрели ветеринары.
— У птицы только ушиб. Никаких видимых повреждений нет. Можно отпускать на волю. Она в порядке и сможет самостоятельно жить в природе, — заверили ветеринарные врачи.
Челябинцы часто приносят в зоопарк попавших в беду пернатых.
— Сейчас у нас проживает около 10 сов, которых привезли в травмированном состоянии неравнодушные горожане, — рассказывают в зоопарке.
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ИСТОЧНИК KP.RU