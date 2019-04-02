2019-04-02T08:29:17+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самым выгодным онлайн-обслуживанием для малого бизнеса

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Банк УРАЛСИБ в очередной раз вошел в число крупнейших банков, предлагающих наиболее выгодные тарифы на обслуживание компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге, согласно исследованию Business Banking Fees Monitoring 2019. Рейтинг был подготовлен консалтинговым агентством Markswebb.

Предложения Банка УРАЛСИБ вошли в ТОП-5 наиболее выгодных тарифов для сервисных компаний, в ТОП -10 самых выгодных тарифов для торговых точек (ИП) и оптовых компаний.

Также тарифы Банка вошли в число 6 лучших предложений в рейтинге банков с самыми выгодными тарифами для индивидуальных предпринимателей — фрилансеров.

Business Banking Fees Monitoring 2019 — мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса. Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке определяется из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. В рамках исследования фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке и др.

Получить подробную информацию по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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