На Южном Урале из-за вспыхнувшей розетки эвакуировали школу
ЧП произошло в Копейске утром 1 апреля. На задымление в кабинете технологии отреагировала пожарная сигнализация и система оповещения.
Учителей и учеников попросили покинуть здание. К приезду пожарных преподаватели сами сбили пламя с помощью огнетушителя. Оказалось, что в классе из-за короткого замыкания загорелась электрическая розетка.
— Из здания эвакуировали 222 человека. Из них 194 ребенка. Педагоги действовали согласно инструкции. Пожару присвоили повышенный ранг опасности №2, — сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
Известно, что на место ЧП прибыли все экстренные службы города: МЧС, «скорая помощь» и полиция. В происшествии никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU