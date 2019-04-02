Челябинские общественники требуют от коммунальщиков срочно закрыть все люки ливневок
Активисты ОНФ забили тревогу после проверки люков ливневых канализаций. Десятки из них оказались открытыми.
— На Краснопольском проспекте после таяния снега образовалось целое озеро. По сообщениям жителей, уже несколько автомобилей были повреждены из-за опасной ловушки. Чудом не пострадали дети, которые облюбовали лужу в качестве места для игр, — рассказывают эксперты ОНФ.
Открытые люки общественники обнаружили на улице Шмакова и Бейвеля. Некоторые колодцы огорожены самодельными конструкциями: обозначены ветками или просто прикрыты деревянными поддонами. По словам жителей, это сделала управляющая компания. Однако такие меры предосторожности, по мнению активистов ОНФ, только усугубляют ситуацию. Замаскированные люки автомобилистам и пешеходам заметить еще сложнее.
Общественники направили обращения в управление ЖКХ и госжилинспекцию. Они требуют от коммунальных служб, как можно устранить дефекты люков ливневых канализаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU