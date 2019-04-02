Алексей Текслер задумал очередной объезд Челябинска

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-02T11:55:57+03:00

О грядущей инспекционной поездке врио губернатора, о маршруте в мэрии ничего не знают

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Среда, 3 апреля, 8.00 утра, ул. Цвиллинга, 27. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер запланировал очередной объезд Челябинска. Маршрут журналистам неизвестен, и тем интереснее. Экспромт куда интереснее, чем «прилизанный» утвержденный маршрут.

В администрации Челябинска ничего об объезде не знают. Успеют ли «причесать» самые грязные углы?

Напомним, что по итогам первого объезда Алексей Текслер поставил состоянию Челябинска два по пятибалльной системе. Тогда, напомним, врио губернатора неожиданно для челябинских чиновников побывал в подземном переходе на площади Революции. Глава региона неприятно удивился ларьку с шаурмой и беляшами: «Это же может быть небезопасно для здоровья. Роспотребнадзор знает?». И сообщил, что попросит надзорное ведомство проверить сомнительную точку.

Через несколько дней ларек в подземке закрыли. Но он — не единственный в подземных переходах: чем там только ни торгуют! И порядок нужен во всем. Порядка и ждут от нового губернатора челябинцы, уставшие от грязи и бардака.

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ИСТОЧНИК KP.RU