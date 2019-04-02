В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-02T13:18:55+03:00

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Погода в Челябинской области резко ухудшится уже к ночи. В регион идет южный циклон, а вместе с ним — мокрый снег. дождь и сильный ветер, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

— В среду, 3 апреля, в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дожди, местами сильные. В отдельный районах области может быть сильное отложение мокрого снега на провода и сильный гололед. Ветер усилится до 20-25 метров в секунду, — предупреждают в ведомстве.

Из-за сильного гололеда возможен рост ДТП. Жителям области рекомендуют держаться подальше от слабо укрепленных конструкций. Сильный ветер может повредить кровли и остекление зданий, оборвать провода и даже валить деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU