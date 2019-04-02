Конкурс по выбору перевозчика в аэропорт приостановили в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-02T14:58:41+03:00

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Челябинское УФАС приостановило заключение контракта по аукциону на регулярные маршруты в аэропорт. Речь идет о муниципальных маршрутах № 1 (Железнодорожный вокзал — Аэропорт), № 41 (ДК Строителей — Аэропорт) и № 45 (Автобусный парк — Аэропорт), сообщает пресс-лужба ведомства.

Предприниматель из Чесменского района пожаловался в УФАС, что городское Управление транспорта необоснованно укрупнило лот и требует от исполнителя иметь 13 автотранспортных средств, в том числе автобусы большого и особо большого класса, а также внести обеспечение в размере 10,1 млн рублей, что для малого и даже среднего бизнеса иногда неподъемно.

— Индивидуальный предприниматель полагает, что закупка проводится в интересах лица, уже обладающего необходимым количеством транспорта, в том числе редких на рынке больших автобусов. В жалобе содержится информация, что ООО «Общественный городской транспорт» является единственной организацией на территории Челябинска, использующей автобус особо большого класса, — замечают в пресс-службе.

Заседание Комиссии Челябинского УФАС России назначено на 4 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU