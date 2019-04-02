Владельцам автомобилей, поврежденных при обрушении подъезда в Магнитогорске, возместят ущерб
Жители дома 164 по проспекту Карла Маркса, чьи машины пострадали от взрыва, начнут получать компенсации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Магнитогорска.
— В ближайшее время сотрудники городского управления соцзащиты свяжутся с владельцами 22 пострадавших автомобилей и расскажут о процессе получения компенсаций, — пообещали в городской администрации.
Ранее этот вопрос никак не решался. У некоторых владельцев ущерб составил сотни тысяч рублей. Из мэрии пострадавших отправляли в страховые компании. Страховщики едва, услышав, что нет КАСКО, только разводили руками.
Все изменилось, после того, как люди пожаловались на проблему во время встречи с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.
По поручению главы региона вопрос компенсаций за поврежденные автомобили взял на контроль первый заместитель врио губернатора Евгений Редин. Известно, что к решению этой проблемы активно подключились руководители городских предприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU