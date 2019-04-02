В Златоусте из перевернувшейся фуры на дорогу высыпались сотни игрушек

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-02T17:52:57+03:00

У большегруза на спуске отказали тормоза

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ДТП произошло днем 2 апреля на перекрестке улиц Грибоедова и Мира. Грузовик, груженый детскими игрушками, протаранил столб. От удара водительскую кабину смяло. Кузов перевернулся. Из него на дорогу высыпались коробки с игрушками.

— По предварительной информации у грузового автомобиля «Скания» на спуске отказали тормоза. Машина врезалась в столб электроопоры. Никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Известно, что фура перевозила товар из Екатеринбурга в Краснодар. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU