В Златоусте из перевернувшейся фуры на дорогу высыпались сотни игрушек
ДТП произошло днем 2 апреля на перекрестке улиц Грибоедова и Мира. Грузовик, груженый детскими игрушками, протаранил столб. От удара водительскую кабину смяло. Кузов перевернулся. Из него на дорогу высыпались коробки с игрушками.
— По предварительной информации у грузового автомобиля «Скания» на спуске отказали тормоза. Машина врезалась в столб электроопоры. Никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
Известно, что фура перевозила товар из Екатеринбурга в Краснодар. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU