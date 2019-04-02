2019-04-02T19:35:40+03:00
Общество

Школу на Южном Урале «поедает» опасная плесень

Грибком поражены два этажа учебного учреждения
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: "Гражданский патруль"Фото: "Гражданский патруль"
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Потоп в школе №2 города Аша случился еще в феврале, когда на прохудившейся крыше начал таять снег. Ледяная вода полилась в коридор на 3 этаже и затопила кабинеты. Учителя повсюду расставили тазы и ведра. Однако это не помогло. Правое крыло здания насквозь пропиталось сыростью. С потолков повалилась штукатурка, пол деформировался, стены поразил грибок. Находиться в помещениях, пораженных плесенью опасно даже взрослым, не говоря уже о детях.

Ученики сняли промокшие классы на видео и выложили в интернет. Первым к проблеме подключились общественники из организации «Гражданский патруль». По их требованию школу проверили санитарные врачи.

Они обнаружили ряд нарушений и возбудили административное дело. Директора обязали устранить недочеты.

— Мы продолжаем следить за ситуацией и в случае длительного непринятия мер намерены обращаться в правоохранительные органы. Пока, как сообщают ученики, работы по ликвидации грибка и аварии в школе не организованы, — сообщил представитель общественной организации в Аше Валерий Кочергин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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