Житель Челябинской области нашел клеща на горшке ребенка
Клещи в Челябинской области проснулись еще в марте. Но если до апреля о них не было слышно, то сейчас в соцсетях стали появляться фотографии противных букашек с рассказами о том, кто и где их подцепил.
— Вчера гуляли с ребенком в парке у Вечного огня. А сегодня обнаружили клеща у ребенка на горшке, — написал житель Магнитогорска Константин Миронюк в группе VK.
В ответ несколько человек написали, что тоже уже сдали клещей на экспертизу. В доказательство пользователи соцсетей выкладывают фото зловредных букашек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU