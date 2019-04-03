2019-04-03T04:40:58+03:00
Общество

Житель Челябинской области нашел клеща на горшке ребенка

Соцсети заполонили фото зловредных букашек
Ирина КАРЕЛИНА
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Клещи уже проснулись. Фото: соцсетиКлещи уже проснулись. Фото: соцсети
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Клещи в Челябинской области проснулись еще в марте. Но если до апреля о них не было слышно, то сейчас в соцсетях стали появляться фотографии противных букашек с рассказами о том, кто и где их подцепил.

— Вчера гуляли с ребенком в парке у Вечного огня. А сегодня обнаружили клеща у ребенка на горшке, — написал житель Магнитогорска Константин Миронюк в группе VK.

В ответ несколько человек написали, что тоже уже сдали клещей на экспертизу. В доказательство пользователи соцсетей выкладывают фото зловредных букашек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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