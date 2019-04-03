Места для влюбленных: маршрутка с «раскладными» креслами колесит по Челябинску

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-03T04:42:18+03:00

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Житель Челябинска Данила Плохих сфотографировал в маршрутном такси № 91 странные пассажирские кресла. Словно их хотели разложить в горизонтальное положение, но конструкция сломалась в середине процесса. По крайней мере вторая часть предложения — точно правда.

Фото опубликовали в группе «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в VK. Пользователи соцсетей придумывают подписи к картинке.

— 7D сидения, — написала Татьяна Андрющенко.

— Как в кино: лежишь и наслаждаешься поездкой, — добавила Евгения Юдина.

— Места для влюбленных, — предложил свою версию Алексей Соломатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU