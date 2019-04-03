Челябинский урбанист уехал наводить порядок в Белгороде

СЕГОДНЯ 04:43 2019-04-03T04:43:31+03:00

Там его попросили возглавить проект по очищению города от визуального мусора

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Лев Владов, известный как челябинский урбанист, расширяет географию своей деятельности.

— Уехал в Белгород. Здесь по приглашению областного правительства веду проект по очищению города от визуального мусора, — написал Лев Владов в группе «Челябинский урбанист» в VK.

Но он обещал вернуться! Через пару недель. А пока дал задание челябинцам:

— Скоро доделаем сайт кандидатов в депутаты, готовьте своих представителей. Только активные жители меняют города!

Челябинцы высказались в комментариях, что ждут Льва обратно, так как и тут еще для урбаниста полно работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU