2019-04-03T05:14:07+03:00
Общество

Челябинский зоопарк дарит призы владельцам веселых шапок

В субботу всех горожан ждут на костюмированный праздник
Лидия ПЕСКОВА
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А у вас есть веселая шапка? Фото: челябинский зоопарк.А у вас есть веселая шапка? Фото: челябинский зоопарк.
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В эту субботу, 6 апреля, в челябинском зоопарке состоится праздник «День веселых шапок», сообщают организаторы действа в социальных сетях.

Основная часть мероприятия — это квест для детей. В этот день юным посетителям зоопарка предлагают объединиться в команду, которой предстоит помогать героям мультфильма «Щенячий патруль». Заводилами выступят отважный Гонщик и милая кокер-спаниель Скай.

— Чтобы стать участником команды, ребятам предстоит найти значки каждого из героев, поймать рыбу, отыскать все следы и отпечатки. Но все это невозможно без веселого головного убора, который дает силу и энергию, — говорят в зоопарке.

Вот это шапка! Фото: челябинский зоопарк.

Вот это шапка! Фото: челябинский зоопарк.

Тех, кто придет на праздник в своей веселой шапочке, ждет приз от зоопарка.

На празднике также будут работать игровые площадки и мастер-класс по изготовлению веселых шапок из бумажных тарелок.

Начало праздника в 13.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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