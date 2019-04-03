2019-04-03T07:54:33+03:00
Общество

Первый выпускник сдал ЕГЭ на сто баллов в Челябинской области

Школьница из Магнитогорска поделилась секретом успеха
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Минобр рапортовал о первых успехах челябинских школяров.Минобр рапортовал о первых успехах челябинских школяров.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На Южном Урале подвели результаты досрочных ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку. Одной из школьниц удалось набрать максимальное число баллов. Анна Плоцинская из Магнитогорска сдала ЕГЭ по литературе на сто баллов , сообщает пресс-служба регоинального минобра.

— Моя подготовка к ЕГЭ началась еще в августе. Я смотрела вебинары, ежедневно читала новые книги из кодификатора, учила строчки из лирики, цитаты из произведений. Также каждую неделю полностью прорешивала тренировочные варианты экзамена, — поделилась секретом успеха Анна.

Помимо Анны, 20 участников набрали очень высокие баллы на экзамене по русскому языку — более 80 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске появились первые подснежники
Коммунальный фонтан высотой с пятиэтажный дом залил одну из центральных улиц Челябинска
Челябинская область попала в топ криминальных регионов
Жителям новостройки в Челябинской области включили лифт после жалобы в прокуратуру
Домик хоббита сносят недалеко от Челябинска
Дорогу в школу и в детский сад перекрыла огромная лужа в Челябинской области
Челябинский зоопарк дарит призы владельцам веселых шапок
Челябинский урбанист уехал наводить порядок в Белгороде
Места для влюбленных: маршрутка с «раскладными» креслами колесит по Челябинску
Житель Челябинской области нашел клеща на горшке ребенка
Кошка отводит и встречает ребенка из школы в Челябинской области
Школу на Южном Урале «поедает» опасная плесень
В Златоусте из перевернувшейся фуры на дорогу высыпались сотни игрушек
Владельцам автомобилей, поврежденных при обрушении подъезда в Магнитогорске, возместят ущерб
Конкурс по выбору перевозчика в аэропорт приостановили в Челябинске
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
Алексей Текслер задумал очередной объезд Челябинска
ВТБ подвел итоги второго сезона акции «Время Мультивпечатлений»
Челябинские общественники требуют от коммунальщиков срочно закрыть все люки ливневок
На Южном Урале из-за вспыхнувшей розетки эвакуировали школу
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самым выгодным онлайн-обслуживанием для малого бизнеса
Челябинцы спасли сову, врезавшуюся в здание в центре города
Южноуральский санаторий заплатит челябинке за укус осла
Жительница Челябинска разделась в заснеженном лесу, потому что сильно захотела на Бали
Челябинские спортсмены устроили фотосессию на фоне ободранной стены спортшколы
На жителя Челябинской области упал светофор
«Не хватает на проезд? Возьми монетку!»: в Зауралье раздают деньги прямо на остановке