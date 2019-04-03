Первый выпускник сдал ЕГЭ на сто баллов в Челябинской области
На Южном Урале подвели результаты досрочных ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку. Одной из школьниц удалось набрать максимальное число баллов. Анна Плоцинская из Магнитогорска сдала ЕГЭ по литературе на сто баллов , сообщает пресс-служба регоинального минобра.
— Моя подготовка к ЕГЭ началась еще в августе. Я смотрела вебинары, ежедневно читала новые книги из кодификатора, учила строчки из лирики, цитаты из произведений. Также каждую неделю полностью прорешивала тренировочные варианты экзамена, — поделилась секретом успеха Анна.
Помимо Анны, 20 участников набрали очень высокие баллы на экзамене по русскому языку — более 80 баллов.
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ИСТОЧНИК KP.RU