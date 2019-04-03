Первый выпускник сдал ЕГЭ на сто баллов в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-03T07:54:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На Южном Урале подвели результаты досрочных ЕГЭ по географии, литературе и русскому языку. Одной из школьниц удалось набрать максимальное число баллов. Анна Плоцинская из Магнитогорска сдала ЕГЭ по литературе на сто баллов , сообщает пресс-служба регоинального минобра.

— Моя подготовка к ЕГЭ началась еще в августе. Я смотрела вебинары, ежедневно читала новые книги из кодификатора, учила строчки из лирики, цитаты из произведений. Также каждую неделю полностью прорешивала тренировочные варианты экзамена, — поделилась секретом успеха Анна.

Помимо Анны, 20 участников набрали очень высокие баллы на экзамене по русскому языку — более 80 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU