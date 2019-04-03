Жителям новостройки в Челябинской области включили лифт после жалобы в прокуратуру

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-03T08:49:07+03:00

Жильцы ходили пешком на одиннадцатый этаж. Фото: Евгения ГУСЕВА

До этого коммунальщики не спешили оформлять необходимые документы

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Жильцы новостройки по ул. Металлургов, 27, в Сатке несколько месяцев ходили пешком на верхние этажи. Управляющая компания не спешила оформлять документы на запуск лифта. Подъемник начал работать только после вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Одиннадцатиэтажный дом с пятью лифтами был введен в эксплуатацию 20 ноября 2018 года. В декабре решением общего собрания собственников управляющей организацией дома избрали ООО «Уралэнергоргрупп». Однако, несмотря на фактическое заселение жильцов, управляющая компания необоснованно затянула сроки получения решения Ростехнадзора о вводе в эксплуатацию лифтов, — говорят в прокуратуре.

После жалобы горожан и проверки реального положения дел прокуратура Сатки внесла представление об устранении нарушений. Руководителю пригрозили административным штрафом.

После этого виновных наказали, а лифт начал работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU