Жителям новостройки в Челябинской области включили лифт после жалобы в прокуратуру
Жильцы новостройки по ул. Металлургов, 27, в Сатке несколько месяцев ходили пешком на верхние этажи. Управляющая компания не спешила оформлять документы на запуск лифта. Подъемник начал работать только после вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— Одиннадцатиэтажный дом с пятью лифтами был введен в эксплуатацию 20 ноября 2018 года. В декабре решением общего собрания собственников управляющей организацией дома избрали ООО «Уралэнергоргрупп». Однако, несмотря на фактическое заселение жильцов, управляющая компания необоснованно затянула сроки получения решения Ростехнадзора о вводе в эксплуатацию лифтов, — говорят в прокуратуре.
После жалобы горожан и проверки реального положения дел прокуратура Сатки внесла представление об устранении нарушений. Руководителю пригрозили административным штрафом.
После этого виновных наказали, а лифт начал работать.
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ИСТОЧНИК KP.RU