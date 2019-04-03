Челябинская область попала в топ криминальных регионов
Рейтинг криминогенности опубликовал RT. Компания ссылается на официальную статистку МВД России по итогам 2018 года. В Челябинской области за минувший год зарегистрировали 64,8 тысяч преступлений. Это четвертый результат по стране.
Самым криминальным при таком раскладе оказались Москва и Московская область — 140 и 80 тысяч преступлений соответственно. Самым мирным субъектом выглядит Чукотка — за весь год 748 преступлений. Всего в России зарегистрировали 1,9 млн нарушений закона.
Челябинск неоднократно оказывался на первых строчках подобных рейтингов. При этом эксперты считают, что говорить о разгуле криминала в этом случае нельзя. Ведь это официальная статистика зарегистрированных преступлений, а значит их выявляют и борются с ними.
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ИСТОЧНИК KP.RU