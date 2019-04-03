Коммунальный фонтан высотой с пятиэтажный дом залил одну из центральных улиц Челябинска

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-03T09:50:24+03:00

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Поздно вечером во вторник, 2 апреля, на улице Елькина из-под земли бил высоченный коммунальный фонтан, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Высота фонтана была сопоставима с высотой стоящего неподалеку пятиэтажного дома. Объем воды, потерянной зря, даже трудно представить.

— Ну, хоть от грязи фонтан отмоет улицу, — иронизирует подписчица паблика «Регион-74» Наталья Накина.

— И смоет грязь с Елькина на Ленина, — замечает Светлана Надоленко.

— В тариф заложено, так что пусть хлещет! — не унимается житель Челябинска с ником Юра Деточкин.

К этом часу известно, что повреждение уже устранили, яму на дороге закопали. Отключений в воды в связи с аварией на водоводе сегодня нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU