Коммунальный фонтан высотой с пятиэтажный дом залил одну из центральных улиц Челябинска
Поздно вечером во вторник, 2 апреля, на улице Елькина из-под земли бил высоченный коммунальный фонтан, сообщают в социальных сетях очевидцы.
Высота фонтана была сопоставима с высотой стоящего неподалеку пятиэтажного дома. Объем воды, потерянной зря, даже трудно представить.
— Ну, хоть от грязи фонтан отмоет улицу, — иронизирует подписчица паблика «Регион-74» Наталья Накина.
— И смоет грязь с Елькина на Ленина, — замечает Светлана Надоленко.
— В тариф заложено, так что пусть хлещет! — не унимается житель Челябинска с ником Юра Деточкин.
К этом часу известно, что повреждение уже устранили, яму на дороге закопали. Отключений в воды в связи с аварией на водоводе сегодня нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU