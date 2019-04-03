В Челябинске появились первые подснежники
У кого еще нет весеннего настроения? Скорее полюбуйтесь первыми подснежниками, которые пробились у ЧелГУ. Нежные белые бутоны запечатлел челябинский фотограф Антон Иванов.
— Главное, не срывать их, иначе они не размножатся. Пусть растут, — говорит Антон.
Подснежники — самые первые цветы весны. Они не боятся снега и заморозков. Если на улице подморозит, цветы впадут в анабиоз и приостановят цветение.
Подснежники не боятся снега и заморозков. Фото: Антон Иванов.
А как только снова пригреет солнце, они моментально проснутся и зацветут вновь. Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу.
Некоторые виды подснежников занесены в Красную книгу. Фото: Антон Иванов.
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ИСТОЧНИК KP.RU