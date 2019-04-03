В Челябинске появились первые подснежники

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-03T09:53:53+03:00

Фотограф заметил их недалеко от университета

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У кого еще нет весеннего настроения? Скорее полюбуйтесь первыми подснежниками, которые пробились у ЧелГУ. Нежные белые бутоны запечатлел челябинский фотограф Антон Иванов.

— Главное, не срывать их, иначе они не размножатся. Пусть растут, — говорит Антон.

Подснежники — самые первые цветы весны. Они не боятся снега и заморозков. Если на улице подморозит, цветы впадут в анабиоз и приостановят цветение.

Подснежники не боятся снега и заморозков. Фото: Антон Иванов.

А как только снова пригреет солнце, они моментально проснутся и зацветут вновь. Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу.

Некоторые виды подснежников занесены в Красную книгу. Фото: Антон Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU