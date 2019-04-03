Житель Челябинска пойдет под суд за спекуляцию сигаретами

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-03T09:55:00+03:00

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Житель Челябинска смог заработать около 9 млн. рублей на спекуляции сигаретами. А теперь пойдет под суд за незаконное приобретение, хранение и перевозку немаркированной табачной продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Обвиняемый с ноября 2014 года по декабрь 2017, действуя как физическое лицо, продавал на территории Челябинска табачные изделия, получив доход около 9 млн. рублей. Помимо этого, действуя в сговоре с неустановленным лицом, он приобрел за пределами России 17 тысяч немаркированных акцизными марками пачек сигарет «FAST». Партия сигарет была задержана и изъята сотрудниками таможни на пункте пропуска «Бугристое», — говорят в надзорном ведомстве.

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по статьям УК «незаконное приобретение, хранение и перевозка немаркированной табачной продукции», а также «незаконная предпринимательская деятельность».

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Троицкий районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU