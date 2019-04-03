В Челябинске через полтора месяца сдадут один из домов-долгостроев

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-03T10:41:17+03:00

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В среду, 3 апреля, около 7.30 утра, у резиденции губернатора выстроилась людская вереница. Не менее 120 обманутых дольщиков компании «Речелстрой» принесли обращения на имя врио главы региона Алексея Текслера.

— Мы три года не можем дождаться своих квартир в микрорайоне Чурилово, — говорит дольщица Наталья Козлова. — Люди погашают ипотеку за несуществующие квартиры, снимают углы. Больше пяти высоток заморожено, подъемных кранов на стройплощадке нет.

Достраивает горемычный микрорайон СК «Западный луч».

— Но финансов «Западного луча» недостаточно, а у «Речелстроя» денег нет, — возмущается дольщица. — Нас более 800 дольщиков, или 11 домов!

Напомним, против руководства СК «Речелстрой» возбуждено уголовное дело. Директор подозревается в мошенничестве.

В девятом часу утра людей пригласили в большой зал заседаний на пятом этаже старого здания резиденции.

Сергей Шаль пригласил людей в большой зал заседаний. Фото: телеграм-канал "Е-область".

С ними встретился и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль. Он сообщил, что загвоздка с застройкой в проблеме передачи земли застройщику. Землю можно будет передать после принятия правительством РФ постановления о передаче участков застройщикам для достройки проблемных объектов. Тем не менее, один из домов в Чурилово будет достроен через 1,5 месяца.

Всего в регионе в федеральном реестре обманутых дольщиков 2,5 тыс человек. Список пополнится еще 1,5 ты фамилий: это дольщики «Серебряный ключ». Включить их в реестр распорядился врио губернатора Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU