Боксер Сергей Ковалев может впервые провести профессиональный бой в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-03T11:47:24+03:00

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Чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев опубликовал в личном Instagram пост аккаунта, который специализируется на новостях о боксе. Статья гласит, что промоутер боксера начала переговоры о бое ее подопечного с британцем Энтони Ярдом. Тот претендует на пояс Крашера, а для Ковалева этот бой станет защитой титула.

Пока стороны не пришли к компромиссу. По слухам, сторона Ковалева пытается уговорить англичанина прилететь в Челябинск и здесь встретиться с российским боксером. Называется даже дата поединка — 1 июня. Став профи, Ковалев ни разу не дрался в Челябинске.

Кстати, не так давно западный таблоид сообщил, что Ковалев поднял руку на даму и та подала на него в суд. Боксер намекнул, что это все грязные инсинуации накануне важного боя.

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ИСТОЧНИК KP.RU