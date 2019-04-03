Мокрый снег пройдет в Челябинской области 4 апреля

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-03T13:51:51+03:00

МЧС предупредило об осадках и сильном ветре

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На Челябинскую область обрушится снегопад в четверг, 4 апреля. В боевую готовность приведены экстренные службы. Накануне южноуральцам поступили на телефоны сообщения от МЧС с предупреждением. Гидрометцентр предвещает мокрый снег, гололедицу и налипание снега на провода.

— Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 18 м/с, — передают прогноз синоптиков в ГУ МЧС России по Челябинкой области.

Из-за непогоды могут участиться аварии. Возможно появление заторов на дорогах. Лучше не рисковать и оставить машину дома. В случае необходимости звоните 01, 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU