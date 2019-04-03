Портрет Децла появился в центре Магнитогорска

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-03T15:31:42+03:00

Во время работы к художнику подъезжали полицейские, но узнав в набросках рэпера, не стали препятствовать

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Стену одного из гаражей в центре Магнитогорска украсило граффити с известным музыкантом Кириллом Толмацким. Автор работы — магнитогорский райтер Михаил Котлованов. Он изобразил Децла по просьбе фанатов. Таким образом поклонники решили почтить память рэпера, которого не стало из-за сердечного приступа в начале февраля.

— Портрет еще не доделан: предстоит подправить глаза, губы, изменить оттенок лица. Еще нужно сделать фон и логотип первого альбома. А рядом будет строчка из песни «Мысли глубоко, пока есть смысл». Я работаю на предприятии, и рисунок делаю в свой выходной, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Михаил Котлованов.

Граффити-художник планирует закончить работу на днях. Портрет Толмацкого хоть и не готов, но уже привлек внимание прохожих, а также полиции.

— Поступил анонимный звонок, приехал наряд. Полицейский подошел ко мне, внимательно посмотрел на изображение и спросил: «Это Кирилл?». Пожелал удачи и уехал, — говорит Михаил.

Граффити можно увидеть на гараже по проспекту Карла Маркса, напротив Университетского сквера. Михаил признается, изображение не согласовано с владельцем постройки. Не исключено, что его придется закрашивать. Но надеется, что хозяин будет все-таки не против.

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ИСТОЧНИК KP.RU