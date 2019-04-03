Победившей рак годовалой Милане не хватает миллиона рублей на лекарства

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-03T16:42:29+03:00

Милане нужно продержаться на лекарствах год, и организм восстановится. Фото: из архива семьи.

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Семья Саляхутдиновых долго жила в Челябинской области, но потом перебралась в Казань. Там и родилась чуть больше года назад маленькая Милана. Родители крохи объявили сбор средств, которые необходимы, чтобы девочка росла здоровой после тяжелой борьбы с онкологией.

Когда Милане был месяц, у нее обнаружили нейробластому над левой почкой. В апреле прошлого года, когда Милане было три месяца, опухоль удалили. На второй день после операции у дочки вздулся живот. Из-за заворота кишок врачи провели вторую, экстренную операцию.

— У Миланы случился заворот и некроз тонкой кишки, удалось сохранить лишь 30 см кишки, которые потом удлинили до 53 см. Сейчас, пока кишечник еще не адаптировался, ребенок нуждается во внутривенном питании, — говорит гастроэнтеролог московской ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова.

Кроме того, девочке нужны лекарства и средства по уходу. Годовой курс лечения обойдется семье примерно в 2,5 млн рублей. Таких расходов семья, живущая на зарплату отца, не выдержит.

Милану взял под опеку Русфонд. С миру по нитку в самом Татарстане для крохи собрали почти 1,5 млн рублей, не хватает еще одного миллиона. Родители девочки обращаются к бывшим землякам с просьбой о помощи.

Как помочь Милане, читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU