2019-04-03T17:30:38+03:00
Общество

СМИ: впервые житель Челябинской области смог изменить пол и паспорт без обращения в суд

А до этого с ЗАГСами приходилось судиться
Лидия ПЕСКОВА
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Главное определиться, кто ты на самом деле, а получить правильные документы уже не проблема.Главное определиться, кто ты на самом деле, а получить правильные документы уже не проблема.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Челябинской области человеку, сменившему пол, впервые в истории выдали паспорт с новым именем по медицинскому документу. До этого за свое право поменять пол и имя приходилось судиться.

Прецедент создали в ЗАГСе Копейска. Молодой человек, сделавший операцию, превратившую его в женщину, обратился в ЗАГС с просьбой о новом паспорте с указанием другого пола и имени. До этого в таких случаях приходилось судить. Однако в прошлом году в России утвердили образец справки, которая позволяет сделать это без обращения к Фемиде.

По статистике ЗАГСов, за год в Челябинской области изменить пол и имя хотят от трех до пяти человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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