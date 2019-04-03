СМИ: впервые житель Челябинской области смог изменить пол и паспорт без обращения в суд
В Челябинской области человеку, сменившему пол, впервые в истории выдали паспорт с новым именем по медицинскому документу. До этого за свое право поменять пол и имя приходилось судиться.
Прецедент создали в ЗАГСе Копейска. Молодой человек, сделавший операцию, превратившую его в женщину, обратился в ЗАГС с просьбой о новом паспорте с указанием другого пола и имени. До этого в таких случаях приходилось судить. Однако в прошлом году в России утвердили образец справки, которая позволяет сделать это без обращения к Фемиде.
По статистике ЗАГСов, за год в Челябинской области изменить пол и имя хотят от трех до пяти человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU