Супруги получили 1,6 млн рублей на создание фермы-призрака в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-03T18:43:40+03:00

До создания фермы так и не дошло. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

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Супружеская пара из Карталинского района обманула областное министерство сельского хозяйства, получив крупный грант на создание фермы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Подсудимый предоставил в конкурсную комиссию при минсельхозе Челябинской области заведомо ложные и недостоверные сведения для получения гранта на создание и развитие фермерского хозяйства за счет бюджетных средств. Мужчина получил 600 тысяч рублей. По той же схеме его супруга выбила у государства еще один миллион рублей. Однако вести хозяйство на самом деле никто из них не собирался, — говорят в прокуратуре.

Приговором суда виновные осуждены к наказаниям в виде лишения свободы на 2 года и один год шесть месяцев, условно с испытательным сроком, соответственно, в два и полтора года.

Суд также принял решение о взыскании причиненного ущерба и сохранил арест на имущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU