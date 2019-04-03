2019-04-03T19:29:28+03:00
Общество

Сектантки, которые довели до психоза адепта «Орды», вышли на свободу в Челябинской области

Мошенницы отсидели положенный срок до оглашения приговора
Лидия ПЕСКОВА
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"Орда" признана сектой и запрещена в России."Орда" признана сектой и запрещена в России.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Челябинске оглашен приговор Светлане Платоновой и Айслу Даунбаевой, которые создали секту «Орда» (она запрещена в России) и довели до психоза свою землячку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— В 2015-2016 годах осужденные руководили объединением «Орда», деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан и запрещена решением Челябинского областного суда еще в 2014 году. Проводя религиозные обряды в отношении местной жительницы, они причинили тяжкий вред ее здоровью, выразившийся в психическом расстройстве, — замечают в пресс-службе.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Так как во время следствия женщины находились под стражей, они уже отсидели отведенный им срок. Их отпустили на волю прямо из зала суда.

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ФСБ показала, как задерживала лидеров секты «Орда» в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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