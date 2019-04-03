Сектантки, которые довели до психоза адепта «Орды», вышли на свободу в Челябинской области

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-03T19:29:28+03:00

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В Челябинске оглашен приговор Светлане Платоновой и Айслу Даунбаевой, которые создали секту «Орда» (она запрещена в России) и довели до психоза свою землячку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— В 2015-2016 годах осужденные руководили объединением «Орда», деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан и запрещена решением Челябинского областного суда еще в 2014 году. Проводя религиозные обряды в отношении местной жительницы, они причинили тяжкий вред ее здоровью, выразившийся в психическом расстройстве, — замечают в пресс-службе.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Так как во время следствия женщины находились под стражей, они уже отсидели отведенный им срок. Их отпустили на волю прямо из зала суда.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/625211" frameborder="0"></iframe> ФСБ показала, как задерживала лидеров секты «Орда» в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU