Сектантки, которые довели до психоза адепта «Орды», вышли на свободу в Челябинской области
В Челябинске оглашен приговор Светлане Платоновой и Айслу Даунбаевой, которые создали секту «Орда» (она запрещена в России) и довели до психоза свою землячку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— В 2015-2016 годах осужденные руководили объединением «Орда», деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан и запрещена решением Челябинского областного суда еще в 2014 году. Проводя религиозные обряды в отношении местной жительницы, они причинили тяжкий вред ее здоровью, выразившийся в психическом расстройстве, — замечают в пресс-службе.
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Так как во время следствия женщины находились под стражей, они уже отсидели отведенный им срок. Их отпустили на волю прямо из зала суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU