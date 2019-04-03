Компания депутата Валерия Гартунга собирается отобрать у группы ГАЗ права на торговую марку «Победа»
Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ООО «Хартунг» к ПАО ГАЗ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака автомобиля «Победа», сообщает «Коммерсант».
Заявление подано 25 марта, предварительное заседание назначено на 22 апреля.
В качестве аргумента, который может сыграть на руку ООО «Хартунг», называется неиспользование бренда. «Хартунг» планирует выпускать под легендарной маркой прицепы и запчасти на своем заводе в Челябинске. Однако в ГАЗе такое использование считают «непатриотичным» и намерены защищать «Победу» до конца.
Напомним, под маркой «Победа» на Горьковском автозаводе в 1946-1958 годах выпускали первый советский послевоенный легковой автомобиль.
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ИСТОЧНИК KP.RU