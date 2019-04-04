2019-04-04T04:49:23+03:00
Общество

Жительница Челябинской области написала жалобу в Министерство погоды

Открытое письмо выложили в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Жаль, что Министерства погоды не существует...Жаль, что Министерства погоды не существует...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Шуточное открытое письмо в Министерство погоды составила жительница Миасса.

— Ибо сколько можно твориться беспределу?! — прокомментировала свою жалобу Татьяна Якимова в городском паблике в VK.

Под беспределом имеется ввиду хмурая и совсем не весенняя погода. А ведь на дворе апрель!

«Довожу до вашего сведения, что в течение длительного времени небо над Миасским городским округом затянуто тучами. Считаю это абсолютно недопустимым», — говорится в письме. Автор просит «срочно повысить количество солнечных дней». Письмо датировано 3 апреля. Пользователи соцсети отнеслись к нему с юмором, но изъявили желание присоединиться к подписи. Жаль, что Министерства погоды не существует.

Открытое письмо в Министерство погоды выложили в группе vk.com/inzidentmiass

Открытое письмо в Министерство погоды выложили в группе vk.com/inzidentmiass

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ИСТОЧНИК KP.RU

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