2019-04-04T04:49:54+03:00
Дом. Семья

В Зауралье сбежал кусачий енот

Хозяйка просит помочь найти его, но не трогать
Ирина КАРЕЛИНА
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Енотиха Маня потерялась. Фото: Оксана Васильева.Енотиха Маня потерялась. Фото: Оксана Васильева.
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Енот-полоскун — дикое животное. Однако, в Кургане есть несколько человек, которые содержат их, как котиков или собак. Один из таких домашних питомцев на днях вырвался на свободу.

— Сбежал енот-полоскун по кличке Маня. В районе 28-й школы по ул. Луначарского случайно шмыгнула в окно первого этажа. Енотиха диковатая, кусается, людей боится. Скорее всего где-то прячется. Пожалуйста, помогите найти! Только не предпринимайте попыток ее схватить, она укусит. Позвоните и мы ее заберем, — написала Оксана Васильева на своей странице во «ВКонтакте» и указала в объявлении номер телефона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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