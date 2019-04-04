В Зауралье сбежал кусачий енот

СЕГОДНЯ 04:49 2019-04-04T04:49:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Енот-полоскун — дикое животное. Однако, в Кургане есть несколько человек, которые содержат их, как котиков или собак. Один из таких домашних питомцев на днях вырвался на свободу.

— Сбежал енот-полоскун по кличке Маня. В районе 28-й школы по ул. Луначарского случайно шмыгнула в окно первого этажа. Енотиха диковатая, кусается, людей боится. Скорее всего где-то прячется. Пожалуйста, помогите найти! Только не предпринимайте попыток ее схватить, она укусит. Позвоните и мы ее заберем, — написала Оксана Васильева на своей странице во «ВКонтакте» и указала в объявлении номер телефона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU