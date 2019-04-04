Оформить в собственность гараж и землю под ним станет проще на Южном Урале

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-04T05:25:14+03:00

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Оформление в собственность гаражей — одна из самых сложных процедур в Росреестре. Однако в следующем году южноуральцам облегчат сделки с гаражами. Минэконом развития России разработало проект федерального закона, который касается гаражей и порядка их приобретения, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

— Сегодня в законодательстве нет отдельного нормативного акта, который регламентирует деятельность гаражно-строительных кооперативов. Понятий «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» в законодательстве тоже нет. Из-за этого у людей возникают трудности при регистрации права собственности на гараж и землю под ним, — говорят в Росреестре.

Новый закон «О гаражах, о порядке приобретения прав на них и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определит механизм предоставления земельных участков под гаражи и определит гражданско-правовой статус гаражных кооперативов.

Ожидается, что закон вступит в силу в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU