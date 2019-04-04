2019-04-04T08:32:58+03:00
Общество

Платить членские взносы за сад теперь можно на почтах Челябинской области

На территории региона их принимают все отделения. Без исключения
Лидия ПЕСКОВА
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Ехать за город, в сад, для оплаты членских взносов не нужно. Фото: пресс-служба Челябинской почты.Ехать за город, в сад, для оплаты членских взносов не нужно. Фото: пресс-служба Челябинской почты.
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На Южном Урале более 800 СНТ. По закону, все они должны были с 1 января открыть расчетные счета в банках и перейти на безналичные расчеты с садоводами. Внести плату за сад теперь можно на почтах Челябинской области, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

— В почтовых отделениях Челябинской области принимаются платежи в адрес садовых товариществ, которые зарегистрированы в системе «Город», или имеют прямые договоры на обслуживание с Почтой России. Садоводы могут внести оплату в любом отделении связи на территории региона, — говорят в пресс-службе.

СПРАВКА «КП»

С 1 января 2019 года вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества…» (ст. 14 217-ФЗ), который обязывает садовые некоммерческие товарищества открыть счет в банке и вести расчеты безналичным способом, предоставив максимально широкие возможности для собственников садовых участков по оплате взносов и внесению платежей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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