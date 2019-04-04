Епархия предупреждает о вероятных терактах на территории Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-04T08:03:18+03:00

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Во второй половине апреля в календаре есть опасная дата, которая может подтолкнуть нездоровых людей к массовым преступлениям, предупреждает миссионерский отдел Челябинской епархии.

20 апреля 2019 года исполнится 130 лет со дня рождения Адольфа Гитлера и 20 лет с момента трагических событий в американской школе «Колумбайн». В этот день в 1999 году два американских подростка Эрик Харрис и Дилан Клиболд, используя стрелковое оружие и взрывчатку, убили 13 и ранили 24 человека в школе «Колумбайн» американского штата Колорадо. После совершения преступления подростки покончили с собой.

Как говорят специалисты, некоторые суицидальные сообщества в России взяли на вооружение принцип: «Умри сам и захвати товарищей». 15 января 2018 года двое подростков Александр Буслидзе и Лев Биджаков устроили кровавую расправу над учениками младших классов в пермской школе №127, а 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Вячеслав Росляков расстрелял учащихся и персонал.

—Этот тренд популярен у специфической части молодежи, особенно имеющей органические расстройства центральной нервной системы, психологические проблемы. Миссионерский отдел обращает внимание правоохранительных органов, педагогов, родителей на высокую вероятность совершения подростками преступных действий на образовательных площадках во второй половине апреля, — говорят в Епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU