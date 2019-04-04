В Челябинской области маршрутчик бесплатно довез ребенка, у которого украли деньги в школе

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-04T08:21:22+03:00

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Добрый случай произошел на днях в Магнитогорске. Школьник возвращался после уроков домой на маршрутке. Хотел достать кошелек, чтобы оплатить поездку, но карманы оказались пусты.

— Кошелек с 50 рублями, как выяснилось, у сына украли в школьной раздевалке. Но пропажу он обнаружил только в маршрутке. Водитель ни слова не сказал, просто довез ребенка. Огромное человеческое спасибо и низкий поклон водителю маршрутного такси №54! Побольше бы таких человечных и светлых людей, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» мама мальчика Наталья Юсупова.

В противовес этой истории магнитогорцы вспомнили другую, которая произошла 3 апреля. Ее в этой же группе рассказала мама восьмилетнего мальчика Мария Белая.

— На остановке Калмыкова в 48-ю маршрутку зашел мой сын, направлялся из школы №67 домой в поселок Радужный. Ребенок спокойно полез в рюкзак за деньгами за проезд, но некий «недомужчина» потребовал остановить маршрутку, и выставил мальчишку, мотивируя это тем, что ребенок один. Доводы сына, что он едет из школы домой, что мама разрешает ездить на маршрутке и есть деньги за проезд, на этого мужчину, впечатления не произвели. Ребенка просто вытолкали вон. К слову говоря, ни водитель, ни пассажиры не встали на сторону мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU