Алексей Текслер объяснил, какой город ему ближе — Норильск или Челябинск

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-04T09:56:05+03:00

Алексей Текслер родился и вырос в Челябинске, но в 16 лет переехал в Норильск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер возглавляет регион две недели. До своего назначения на Южный Урал он работал в федеральном министерстве в Москве. А до этого долгое время трудился в Норильске.

Десять лет назад он успел недолго поработать в должности сити-менеджера этого города. И в одном из интервью тех времен говорил, что чувствует себя истинным норильчанином, хоть и вырос в Челябинске.

На пресс-конференции 4 апреля Текслера спросили, кем он себя считает: человеком с челябинскими корнями, норильчаном или москвичом?

— Не вижу противоречий. Связей с Челябинском не терял, приезжал сюда в отпуск. Знаю все знаковые объекты города. Мы когда с супругой поженились, первой поездкой был Челябинск. Я представил ее родне. Норильск — это город, где живут сильные люди. Я недавно был на объекте ШОС: есть серьезное отставание. Мы подписали график ликвидации отставания. И я посмотрел в глаза, спросил по-мужски: окей, а без бумаг — сможете? Сможем, ответили мне. Этому прямому общению я научился в Норильске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701139" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU