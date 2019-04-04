2019-04-04T09:56:05+03:00
Общество

Алексей Текслер объяснил, какой город ему ближе — Норильск или Челябинск

На пресс-конференции 4 апреля врио губернатора спросили об отношении к родному краю
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Алексей Текслер родился и вырос в Челябинске, но в 16 лет переехал в Норильск.Алексей Текслер родился и вырос в Челябинске, но в 16 лет переехал в Норильск.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер возглавляет регион две недели. До своего назначения на Южный Урал он работал в федеральном министерстве в Москве. А до этого долгое время трудился в Норильске.

Десять лет назад он успел недолго поработать в должности сити-менеджера этого города. И в одном из интервью тех времен говорил, что чувствует себя истинным норильчанином, хоть и вырос в Челябинске.

На пресс-конференции 4 апреля Текслера спросили, кем он себя считает: человеком с челябинскими корнями, норильчаном или москвичом?

— Не вижу противоречий. Связей с Челябинском не терял, приезжал сюда в отпуск. Знаю все знаковые объекты города. Мы когда с супругой поженились, первой поездкой был Челябинск. Я представил ее родне. Норильск — это город, где живут сильные люди. Я недавно был на объекте ШОС: есть серьезное отставание. Мы подписали график ликвидации отставания. И я посмотрел в глаза, спросил по-мужски: окей, а без бумаг — сможете? Сможем, ответили мне. Этому прямому общению я научился в Норильске.

Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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