2019-04-04T10:06:55+03:00
Общество

Алексей Текслер: «90% транспорта Челябинска — это маршрутки»

Врио губернатора признал проблему в системе общественного транспорта столицы
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Алексей Текслер понимает, что с транспортной системой Челябинска большие проблемы. Фото: Андрей АБРАМОВ/Валерий ЗВОНАРЕВАлексей Текслер понимает, что с транспортной системой Челябинска большие проблемы. Фото: Андрей АБРАМОВ/Валерий ЗВОНАРЕВ
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4 апреля врио главы региона Алексей Текслер дал первую пресс-конференцию. Одним из вопросов, который ему задали, касался системы «Умный город». Это ноу-хау активно пытаются продвигать в России, но пока преуспела только столица. Заключается оно в создании масштабной системы видеонаблюдения за дорогами и дворами; остановках, оборудованных интернетом и табло с расписанием; системы экстренных вызовов.

Комментируя развитие системы в Челябинске, Алексей Текслер коснулся темы агонии, в которой находится городской транспорт.

— Тема развитие системы «Умный город» — актуальна не только для Челябинска, но и для других городов. С главой Челябинска мы обсуждали этот вопрос. Мне сказали, что есть программа, есть финансирование. Я пока толком не разобрался, но мне говорили про умные остановки. Но 90% транспорта Челябинска — это маршрутные такси без средств навигации. Так что, проблема должна решаться комплексно, — отметил врио губернатора.

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Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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