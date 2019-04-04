Алексей Текслер: «90% транспорта Челябинска — это маршрутки»
4 апреля врио главы региона Алексей Текслер дал первую пресс-конференцию. Одним из вопросов, который ему задали, касался системы «Умный город». Это ноу-хау активно пытаются продвигать в России, но пока преуспела только столица. Заключается оно в создании масштабной системы видеонаблюдения за дорогами и дворами; остановках, оборудованных интернетом и табло с расписанием; системы экстренных вызовов.
Комментируя развитие системы в Челябинске, Алексей Текслер коснулся темы агонии, в которой находится городской транспорт.
— Тема развитие системы «Умный город» — актуальна не только для Челябинска, но и для других городов. С главой Челябинска мы обсуждали этот вопрос. Мне сказали, что есть программа, есть финансирование. Я пока толком не разобрался, но мне говорили про умные остановки. Но 90% транспорта Челябинска — это маршрутные такси без средств навигации. Так что, проблема должна решаться комплексно, — отметил врио губернатора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU