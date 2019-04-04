2019-04-04T10:18:56+03:00
Общество

Алексей Текслер высказался о строительстве метро в Челябинске

Врио губернатора назвал сумму, которая нужна для возобновления возведения подземки
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Текслер не исключил, что строительство метро в Челябинске возобновят.Текслер не исключил, что строительство метро в Челябинске возобновят.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На пресс-конференции врио губернатора Челябинской области спросили о строительстве метро. Подземку строят уже лет 30, но результата нет. В последние годы возведение заморожено из-за недостатка финансирования. Журналисты поинтересовались у Алексея Текслера, что он думает о возобновлении проекта.

— Помню эйфорию моего детства: у нас будет метро! Я посмотрел бумаги: 4 км построено. Планировались пять станций. Можно сузить схему до четырех, с выходом наверх, с пересадкой на легкое метро или никопольные бесшумные трамваи. Я получил увязать это все в одну схему, чтобы знать, сколько это стоит. Мне называют сумму в 400 млрд. руб., и такие средства найти сложно. Будем заниматься темой с реальными сроками и с реальными деньгами.

Отметим, многие эксперты высказывались о том, что метро в Челябинске достраивать нет смысла. Деньги можно было бы пустить на полное обновление наземного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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