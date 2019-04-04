Алексей Текслер рассказал, как отдыхает после работы
4 апреля Алексей Текслер провел свою первую пресс-конференцию в должности временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области. За два часа разговора с журналистами прозвучало более 40 вопросов. Благоустройство, строительство дорог, развитие массового спорта, поддержка театров, обманутые дольщики, подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Спрашивали обо всем, что волнует и простых челябинцев, и власти.
А корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» задал финальный вопрос:
— Вы напряженно работаете две с половиной недели. Рабочий день продлен до 21:00. Наверняка, и в выходные приходится заниматься работой. Как вы восстанавливаетесь?
Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ
Алексей Текслер задумался, потом улыбнулся и кратко сказал:
— Спасает семья.
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ИСТОЧНИК KP.RU