2019-04-04T11:19:40+03:00
Общество

Алексей Текслер рассказал, как отдыхает после работы

Врио губернатора Челябинской области провел первую пресс-конференцию в должности
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Алексей Текслер провел первую пресс-конференцию 4 апреля.Алексей Текслер провел первую пресс-конференцию 4 апреля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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4 апреля Алексей Текслер провел свою первую пресс-конференцию в должности временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области. За два часа разговора с журналистами прозвучало более 40 вопросов. Благоустройство, строительство дорог, развитие массового спорта, поддержка театров, обманутые дольщики, подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Спрашивали обо всем, что волнует и простых челябинцев, и власти.

А корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» задал финальный вопрос:

— Вы напряженно работаете две с половиной недели. Рабочий день продлен до 21:00. Наверняка, и в выходные приходится заниматься работой. Как вы восстанавливаетесь?

Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

Алексей Текслер задумался, потом улыбнулся и кратко сказал:

— Спасает семья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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