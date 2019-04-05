Влюбленные из Миасса, которым южноуральцы собрали деньги, не могут быть вместе

СЕГОДНЯ 04:25 2019-04-05T04:25:12+03:00

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Олег из Миасса и Людмила из Волгограда мечтают создать семью. Мы писали о них в конце прошлого лета, когда Олег объявил в Интернете сбор денег на пандус. Напомним, влюбленные передвигаются на колясках.

Люда более мобильна, умеет сама спускаться даже по ступенькам. А вот Олегу нужен специальный пологий заезд. Пара решила жить в Волгограде, так как там городская среда более подходит для людей с инвалидностью.

В доме Людмилы узкий лестничный пролет, поэтому пандус можно сделать только снаружи. Стоимость — 160 тыс. руб. При помощи родных и просто неравнодушных жителей Челябинской области Олегу удалось собрать нужную сумму. Он был счастлив. Строительство пандуса запланировали на весну. Но весна пришла вместе с безрадостными новостями.

— Пандуса не будет! Запретили установку и врезку в панельных домах. Думал не правда, позвонил в архитектурное бюро. Увы, все так и есть, — написал Олег в своей группе «Пандус — ты нам нужен» в VK.

Тут же мужчина начал отдавать деньги обратно всем, кто переводил. Многие отказались.

И что же теперь?

— Так и живем отдельно. Люда у меня была до января и уехала домой. Единственный выход для нас — другая квартира. Нужна новостройка. В новых многоэтажках уже сделаны пандусы и большие грузовые лифты. Если нам продать имеющуюся старую квартиру, то купить новую даже меньшей площади за те же деньги не получится. А покупать такую же в кирпичном доме и проходить все то же самое для установки пандуса — это почти невозможно, — поделился Олег с журналистом газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU