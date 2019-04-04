2019-04-04T14:47:22+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 46 млрд рублей

Банк объединил розничную и корпоративную сети, что позволило нам еще эффективнее обслуживать клиентов
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по итогам 2018 года вырос на 15,5% и составил 46,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств банка в регионе увеличился на 23% и достиг 31,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за 2018 год составил 39,6 млрд рублей, прирост за год — 18%. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 20,3 млрд рублей (+8% за год). Портфель кредитов наличными составил 16 млрд рублей (+37%), автокредитов - 2,3 млрд рублей (+19%). Существенного роста банк добился и в сегменте привлечения средств частных клиентов, их объем увеличился на 41%, до 21,8 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ выдал жителям региона свыше 24,2 млрд рублей заемных средств, что на 58% больше, чем за 2017 год. Драйвером роста стала ипотека, продажи которой выросли на 77% и достигли 11,5 млрд рублей, а также кредиты наличными — за год югорчане оформили их в ВТБ на сумму 11,2 млрд рублей (+50%). Кроме того, в 2018 году на 62% выросло число югорчан с ежемесячными зачислениями на счет в ВТБ.

Корпоративный кредитный портфель (средний и малый бизнес) ВТБ в Югре на отчетную дату составил 7,3 млрд рублей. Кредитный портфель ВТБ в регионе в рамках государственных программ поддержки среднего и малого бизнеса превысил 100 млн рублей. Объем привлеченных средств юридических лиц на 1 января 2019 года — 9,5 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в ХМАО Владимир Шевелев отметил:

- Мы объединили розничную и корпоративную сети, что позволило нам еще эффективнее обслуживать клиентов, совершенствовать сервис и наращивать присутствие на рынке. В 2019 году нашим приоритетом будет расширение сотрудничества, как с частными клиентами, так и с бизнесом региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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