В Челябинске прошла акция «Мир без слез»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-04T16:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

4 апреля 2019 года в рамках всероссийской благотворительной программы «Мир без слез» МАУЗ Детская городская клиническая больница №8 г. Челябинска получила от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 миллиона рублей. На эту сумму медучреждение приобретет новое специализированное оборудование для оказания экстренной реанимационной помощи в отделении педиатрии и неонтологии.

«Мир без слез» — ежегодная благотворительная программа, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году проект охватит 22 города, в числе первых — Москва, Челябинск, Архангельск, Мурманск, Кемерово, Архангельск, Омск, Саратов и Владивосток.

Детская городская клиническая больница №8 — крупнейшая в Челябинске, впервые стала участником акции. Мероприятие началось с праздника для детей — красочного представления с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». В ходе спектакля маленькие пациенты, проходящие лечение в больнице, увидели перевоплощение героев, которые рассказали о главных правилах здорового образа жизни — одного из важнейших факторов профилактики заболеваний.

В пресс-конференции, которая состоялась после детского праздника, принял участие исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин:

- Мы сегодня встретились по замечательному поводу, и думаю, надолго запомним эту встречу. Мы многое реализуем в рамках национальных проектов. Но нет предела совершенству. Медицинское оборудование и развитие медицинской техники идут такими шагами, что за ними очень сложно успевать. Поэтому благотворительная и спонсорская поддержка, особенно для детей, безусловно, важное звено.

Получая из рук представителя ВТБ сертификат на 3 миллиона рублей, главный врач МБУЗ ДГКБ №8 Ольга Лопатина сообщила, что на эти средства будет приобретено специальное оборудование — инфузионные шприцы и микрокомпрессионные насосы для выхаживания новорожденных детей.

- Это именно то оборудование, без которого мы не можем оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь. Это оборудование должно обновляться практически в непрерывном режиме, так как оно часто выходит из строя и требует ремонтных работ, часть устаревает.

Также главный врач сообщила, что в больнице появится анализатор ультразвуковой доплеровской скорости кровотока, который позволит проводить диагностические исследования на собственной базе без обращения в другие медучреждения региона.

Наталья Горлова, начальник Управления здравоохранения Администрации Челябинска, выразив благодарность организаторам акции, отметила значимость благотворительной помощи, как исторической традиции России:

- Ведущая сила благотворительности — это сострадание, поэтому мы бесконечно благодарны вам за ваши добрые сердца. Это оборудование, которые получит больница, будет использоваться 365 дней в году, каждый день и каждый час для спасения жизни наших маленьких пациентов, не только города, но и Челябинской области.

За 15 лет действия программы «Мир без слез» банк ВТБ оказал помощь сотням детских больниц по всей России от Калининграда до Владивостока. В 2019 году пройдет 25 акций, в рамках которых ВТБ профинансирует приобретение высокотехнологичного оборудования, дорогостоящих лекарств и расходных материалов по выбору больниц более, чем на 75 млн рублей.

Информационная справка

«Мир без слез»

Благотворительная корпоративная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

ИСТОЧНИК KP.RU